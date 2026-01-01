Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Candice Renoir

Episode 3

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 3vom 19.01.2026
Joyn Plus
Episode 3

Episode 3Jetzt ohne Werbung streamen

Candice Renoir

Folge 3: Episode 3

53 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Antoine fahndet auf eigene Faust nach einem Freund aus seiner Kindheit, der seit drei Tagen spurlos verschwunden ist. Es dauert jedoch nicht lange und Candice ertappt ihren Kollegen bei seinen geheimen Ermittlungen. Besorgt erzählt ihr Antoine, dass der Vermisste sich gerne am Rande der Legalität bewegt. Offenbar ist der Mann nun zu weit gegangen und muss für seine Machenschaften büßen ...

Alle Staffeln im Überblick

Candice Renoir
SAT.1 emotions
Candice Renoir

Candice Renoir

Alle 1 Staffeln und Folgen