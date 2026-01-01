Candice Renoir
Folge 3: Episode 3
53 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Antoine fahndet auf eigene Faust nach einem Freund aus seiner Kindheit, der seit drei Tagen spurlos verschwunden ist. Es dauert jedoch nicht lange und Candice ertappt ihren Kollegen bei seinen geheimen Ermittlungen. Besorgt erzählt ihr Antoine, dass der Vermisste sich gerne am Rande der Legalität bewegt. Offenbar ist der Mann nun zu weit gegangen und muss für seine Machenschaften büßen ...
Candice Renoir
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:FR, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Newen Distribution