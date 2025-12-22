Zum Inhalt springenBarrierefrei
Candice Renoir

SAT.1 emotions Staffel 8 Folge 4 vom 22.12.2025
54 Min. Ab 12

Ein querschnittsgelähmter Mann wird tot in seinem Bett aufgefunden und die Kriminalpolizei verständigt. Rätselhafte Einstichstellen an den Beinen des Verstorbenen machen Candice sofort skeptisch. Tatverdächtige in dem Fall gibt es viele: Sowohl die Ehefrau, die Geliebte wie auch ein vermeintlicher "Wunder-Arzt" könnten den Mord an dem Schwerkranken begangen haben.

