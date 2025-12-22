Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Candice Renoir

Episode 5

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 5vom 22.12.2025
Joyn Plus
Episode 5

Episode 5Jetzt ohne Werbung streamen

Candice Renoir

Folge 5: Episode 5

53 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Candice und ihre Kollegen werden zu einem Steinbruch gerufen, in dem sich ein grausames Verbrechen abgespielt hat. Ein 21-Jähriger wurde stranguliert und unzählige Male mit Schuhen zu Tode getreten. Verletzungen am Hinterkopf und im Gesicht des Opfers liefern der Kommissarin ein erstes, wertvolles Indiz: Der Täter trug offenbar Fußballschuhe mit Stollen ...

Alle Staffeln im Überblick

Candice Renoir
SAT.1 emotions
Candice Renoir

Candice Renoir

Alle 1 Staffeln und Folgen