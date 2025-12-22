Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Candice Renoir

Episode 6

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 6vom 22.12.2025
Joyn Plus
Episode 6

Episode 6Jetzt ohne Werbung streamen

Candice Renoir

Folge 6: Episode 6

55 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Ihr neuer Mordfall führt Candice in die Welt der Zocker, e-Sportler und Spielsüchtigen. Axel, ein junger Mann mit einem extremen Verlangen nach Videospielen, wird tot in seinem Zimmer aufgefunden. Hauptverdächtige ist die eigene Mutter. Sie macht anfangs noch einen sehr betroffenen Eindruck, passt jedoch im Laufe der Ermittlungen immer besser ins Täterprofil ...

Alle Staffeln im Überblick

Candice Renoir
SAT.1 emotions
Candice Renoir

Candice Renoir

Alle 1 Staffeln und Folgen