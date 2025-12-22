Candice Renoir
Folge 6: Episode 6
55 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Ihr neuer Mordfall führt Candice in die Welt der Zocker, e-Sportler und Spielsüchtigen. Axel, ein junger Mann mit einem extremen Verlangen nach Videospielen, wird tot in seinem Zimmer aufgefunden. Hauptverdächtige ist die eigene Mutter. Sie macht anfangs noch einen sehr betroffenen Eindruck, passt jedoch im Laufe der Ermittlungen immer besser ins Täterprofil ...
Alle Staffeln im Überblick
Candice Renoir
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:FR, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Newen Distribution