Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Candice Renoir

Episode 7

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 7vom 25.10.2025
Joyn Plus
Episode 7

Episode 7Jetzt ohne Werbung streamen

Candice Renoir

Folge 7: Episode 7

50 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12

Candice ist auf einer polizeilichen Schulung, als sie von Emma einen Hilferuf per SMS erhält. Ihre Tochter habe sich angeblich verlaufen und benötige dringend ihre Unterstützung. Die Kommissarin nutzt die Gelegenheit, um sich aus dem öden Seminar zu stehlen und macht sich sofort auf den Weg. Dabei weiß sie noch nicht, dass sie schon bald in eine hinterlistige Falle tappen wird ...

Alle Staffeln im Überblick

Candice Renoir
SAT.1 emotions
Candice Renoir

Candice Renoir

Alle 1 Staffeln und Folgen