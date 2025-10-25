Candice Renoir
Folge 7: Episode 7
50 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Candice ist auf einer polizeilichen Schulung, als sie von Emma einen Hilferuf per SMS erhält. Ihre Tochter habe sich angeblich verlaufen und benötige dringend ihre Unterstützung. Die Kommissarin nutzt die Gelegenheit, um sich aus dem öden Seminar zu stehlen und macht sich sofort auf den Weg. Dabei weiß sie noch nicht, dass sie schon bald in eine hinterlistige Falle tappen wird ...
Alle Staffeln im Überblick
Candice Renoir
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:FR, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Newen Distribution