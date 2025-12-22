Zum Inhalt springenBarrierefrei
Candice Renoir

Episode 8

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 8vom 22.12.2025
53 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Candice wacht aus ihrer Bewusstlosigkeit auf und findet sich als Gefangene im Zimmer eines Neubaus wieder. Nur kurze Zeit später bekommt sie Gesellschaft: Der 10-jährige Melvil wird ebenfalls in den Raum eingesperrt. Während draußen alles nach ihr sucht, gehen Candice zwei Fragen durch den Kopf. Welches perfide Ziel verfolgt der Entführer und was ist mit ihrer Tochter?

