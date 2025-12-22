Candice Renoir
Folge 8: Episode 8
53 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Candice wacht aus ihrer Bewusstlosigkeit auf und findet sich als Gefangene im Zimmer eines Neubaus wieder. Nur kurze Zeit später bekommt sie Gesellschaft: Der 10-jährige Melvil wird ebenfalls in den Raum eingesperrt. Während draußen alles nach ihr sucht, gehen Candice zwei Fragen durch den Kopf. Welches perfide Ziel verfolgt der Entführer und was ist mit ihrer Tochter?
Alle Staffeln im Überblick
Candice Renoir
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:FR, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Newen Distribution