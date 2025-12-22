Zum Inhalt springenBarrierefrei
Candice Renoir

Episode 9

SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 9vom 22.12.2025
Candice Renoir

Folge 9: Episode 9

52 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Als Alleinerziehende von vier Kindern hat es Candice nicht immer leicht: Sie muss sich nicht nur den alltäglichen Herausforderungen des Mamadaseins stellen, sondern auch noch ihren Teamleiter-Posten bei der Polizei unter einen Hut bekommen. Wird ihr der Spagat zwischen Familie und Beruf gelingen?

