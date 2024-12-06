Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 06.12.2024
Cappie und Alex verwandeln einen alten Schiffscontainer in ein luxuriöses, einzigartiges Schwimmbad. Mit Unterwasserfenstern und einem resortähnlichen Deck schaffen sie eine entspannende Oase für eine vielbeschäftigte Familie, die in den kurzen, heißen Sommern Süddakotas Ruhe und Erholung sucht.

