HGTVFolge vom 29.11.2024
Folge vom 29.11.2024: Ein Gewächshaus für die Familiengärtnerei

45 Min.Folge vom 29.11.2024

Eine örtliche Landwirtin mit drei kleinen Kindern bittet Cappie und Alex, ein individuelles, bewegliches Gewächshaus zu entwerfen, das es ihr ermöglicht, ihre Pflanzen unabhängig von den wechselhaften Wetterbedingungen in South Dakota gedeihen zu lassen. Mit viel Einfühlungsvermögen und kreativem Flair setzen sie die Idee in die Tat um. Das Gewächshaus wird zu einem flexiblen Raum, der nicht nur optimalen Schutz bietet, sondern auch die Möglichkeit, die Pflanzen an verschiedene Standorte zu bewegen.

