Cappie's Family Business
Folge vom 13.12.2024: Coole Partylocation
45 Min.Folge vom 13.12.2024
Eine Familie bittet Cappie und Alex, ihrem 70 Jahre alten Getreidespeicher neues Leben einzuhauchen. Mit viel Liebe zum Detail verwandeln sie das geschätzte Erbstück in einen zauberhaften Rückzugsort im Garten. Das luxuriöse Interior kombiniert modernen Komfort mit rustikalem Charme, während ein speziell angefertigter Grill den perfekten Mittelpunkt für gesellige Grillabende im Freien bildet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Entertainment, Casting, Journal, Family
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.