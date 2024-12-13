Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cappie's Family Business

Coole Partylocation

HGTV
Coole Partylocation

Cappie's Family Business

Folge vom 13.12.2024: Coole Partylocation

45 Min.

Eine Familie bittet Cappie und Alex, ihrem 70 Jahre alten Getreidespeicher neues Leben einzuhauchen. Mit viel Liebe zum Detail verwandeln sie das geschätzte Erbstück in einen zauberhaften Rückzugsort im Garten. Das luxuriöse Interior kombiniert modernen Komfort mit rustikalem Charme, während ein speziell angefertigter Grill den perfekten Mittelpunkt für gesellige Grillabende im Freien bildet.

