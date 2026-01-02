Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Paar möchte die Geselligkeit seiner früheren Pub-Zeiten zurückholen. Cappie und Alex entwerfen dafür eine elegante Outdoor-Küche mit japanisch inspirierten Formen und einer natürlichen Ästhetik. Durch traditionelle Stampflehmtechnik entsteht ein Raum, der Handwerk und Harmonie verbindet.

