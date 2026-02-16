Die Porschemeister - Wiedergeburt eines 911Jetzt kostenlos streamen
CAR MAKEOVER
Folge 4: Die Porschemeister - Wiedergeburt eines 911
51 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 6
Der Traum vieler Oldtimersammler und eine Legende: der Porsche 911. Seine Restauration ist zeitaufwendig, benötigt Geduld und eine feine, spezifische Handwerkskunst. Manfred Hering gründete 2003 einen Manufakturbetrieb, der sich auf die Wiederbelebung von Porsches spezialisiert hat. Es handelt sich nicht um einen profit- und effizienzorientierten Betrieb, sondern um 85 Mitarbeiter, die eine Herzenskunst verrichten. Ihr Ziel: mit präziser, sauberer Arbeit einen Original-Porsche zu restaurieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
CAR MAKEOVER
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6