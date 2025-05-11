Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Eigener Sandstrand

HGTVFolge vom 11.05.2025
Eigener Sandstrand

Eigener SandstrandJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 11.05.2025: Eigener Sandstrand

21 Min.Folge vom 11.05.2025

Ein Bauunternehmer und seine Frau, die sich leidenschaftlich für Innenarchitektur interessiert, wollen ihr florierendes Hausverkaufsgeschäft von den kalten Wintern Minnesotas in das sonnige Eleuthera auf den Bahamas verlegen. Sie suchen nach einem Grundstück direkt am Wasser, um dort ihr persönliches Paradies zu erschaffen.

Alle verfügbaren Folgen