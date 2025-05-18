Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 18.05.2025: Karibische Küche
21 Min.Folge vom 18.05.2025
Minnesota war gestern – in Zukunft heißt es: Sonne pur! Ein beruflich ausgebranntes Paar verlässt den frostigen Norden der USA, um in Bocas del Toro ein neues Zuhause zu finden. Ihr Ziel ist ambitioniert: ein Haus, das nicht nur privat nutzbar ist, sondern auch ausreichend Platz bietet, um Gäste im eigenen Bed & Breakfast willkommen zu heißen. Der Neuanfang beginnt – mit Sonne, Palmen und vielen Ideen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.