Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 25.05.2025: Ein Gemüsegarten für Marie
21 Min.Folge vom 25.05.2025
Die Winter in Toronto sind kalt, die Straßen überfüllt – und genau davon hat eine junge Großmutter endgültig genug. Sie sehnt sich nach einem Leben in der Dominikanischen Republik, wo Sonne, Ruhe und ein großes Haus mit Garten auf sie warten. Besonders wichtig: Platz für Familie und Freund:innen, die sie jederzeit besuchen können — und ein eigener Gemüsegarten, der perfekt zu ihrem vegetarischen Lebensstil passt.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.