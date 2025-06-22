Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Mittagspause mit Rochen

Folge vom 22.06.2025
21 Min.

Aus dem hektischen Toronto zieht es ein Paar in das entspannte Leben an der Küste von Honduras. Sie suchen ein Haus mit Meerblick und guter Internetverbindung – damit sie ihr Online-Business weiterführen und zugleich das karibische Flair genießen können. Arbeit und Lebensqualität sollen bei den beiden endlich im Einklang stehen.

