Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 13.07.2025: Vom Big Apple in die Karibik
21 Min.Folge vom 13.07.2025
Nach Jahren im hektischen New York sehnt sich ein Paar nach Meer, Sonne und einem langsameren Alltag – am liebsten auf der kleinen, ruhigen Insel Vieques vor der Küste Puerto Ricos. Während er sich nach einem Leben direkt am Wasser sehnt, möchte sie lieber weiter im Inselinneren wohnen – fernab von Wetterkapriolen und Tourismus. Beide sind sich aber einig: Das Haus soll auch vermietbar sein, damit sich der Karibiktraum langfristig trägt.
