Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 28.09.2025: Das Luxus-Baumhaus
21 Min.Folge vom 28.09.2025
Ein einflussreiches Ehepaar aus Texas möchte sich auf St. John einen lang gehegten Traum erfüllen und mit einem Budget von einer Million Dollar eine außergewöhnliche Immobilie kaufen. Auf ihrer Wunschliste stehen luxuriöse Extras wie ein Pool, ein Whirlpool und direkter Strandzugang. Während er bereit ist, über das Budget hinauszugehen, um die perfekte Villa zu sichern, besteht sie darauf, die Kosten im Rahmen zu halten. Gemeinsam müssen sie entscheiden, ob sie für ihre Traumimmobilie Kompromisse eingehen – oder doch tiefer in die Tasche greifen.
