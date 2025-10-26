Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Traumhaus zum kleinen Preis

HGTVFolge vom 26.10.2025
Traumhaus zum kleinen Preis

Traumhaus zum kleinen PreisJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 26.10.2025: Traumhaus zum kleinen Preis

21 Min.Folge vom 26.10.2025

Nach vielen Urlauben auf den Bahamas wollen ein Paar und ihre Tochter nun dauerhaft auf Exuma leben. Sie sehnen sich nach einem Zuhause, das viel Platz im Freien bietet, damit sie die Natur genießen können. Während sie von einem modernen, hochwertigen Haus träumt, achtet er streng aufs Budget – und so wird die Suche zur Gratwanderung.

Alle verfügbaren Folgen