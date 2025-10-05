Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Große Familie, große Wünsche

HGTV Folge vom 05.10.2025
Große Familie, große Wünsche

Große Familie, große WünscheJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 05.10.2025: Große Familie, große Wünsche

21 Min. Folge vom 05.10.2025

Ein Paar aus Kalifornien möchte seinem stressigen Alltag entfliehen und wagt einen Neuanfang in Sosua in der Dominikanischen Republik. Während er sparen und Geld für ein Geschäft zurücklegen möchte, träumt sie von einem großzügigen Zuhause für ihre große Familie. Der Balanceakt zwischen finanzieller Vorsicht und familiären Bedürfnissen wird zur größten Herausforderung ihrer Haussuche.

