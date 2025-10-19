Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Ein Dschungel im Haus

HGTVFolge vom 19.10.2025
Ein Dschungel im Haus

Ein Dschungel im HausJetzt kostenlos streamen

Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Folge vom 19.10.2025: Ein Dschungel im Haus

21 Min.Folge vom 19.10.2025

Nachdem ihre Wohnung auf Hawaii von Lava zerstört wurde, wagt ein Paar einen Neustart auf St. Thomas. Sie wollen unbedingt in Strandnähe wohnen und gleichzeitig durch Mieteinnahmen die hohen Kosten abfedern. Während sie vor allem den tropischen Lebensstil genießt, sorgt er sich um die finanzielle Belastung – und so wird der Hauskauf zur gemeinsamen Bewährungsprobe.

Alle verfügbaren Folgen