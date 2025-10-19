Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 19.10.2025: Ein Dschungel im Haus
21 Min.Folge vom 19.10.2025
Nachdem ihre Wohnung auf Hawaii von Lava zerstört wurde, wagt ein Paar einen Neustart auf St. Thomas. Sie wollen unbedingt in Strandnähe wohnen und gleichzeitig durch Mieteinnahmen die hohen Kosten abfedern. Während sie vor allem den tropischen Lebensstil genießt, sorgt er sich um die finanzielle Belastung – und so wird der Hauskauf zur gemeinsamen Bewährungsprobe.
