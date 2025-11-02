Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 02.11.2025: Yoga unter Palmen
21 Min.Folge vom 02.11.2025
Zwei geschiedene beste Freunde wollen Chicago endgültig verlassen und an den Stränden von Cabarete in der Dominikanischen Republik ein neues Kapitel beginnen. Gemeinsam träumen sie davon, ein Fitness-Retreat aufzubauen. Doch während die Vision klar ist, sorgen Budgetfragen und Prioritäten für hitzige Diskussionen – und stellen die Freundschaft auf die Probe.
