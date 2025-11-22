Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 22.11.2025: Dolce Vita auf Anguilla
21 Min.Folge vom 22.11.2025
Ein frisch verheiratetes Paar auf Anguilla möchte sein Zuhause verändern. Der Blick aufs Meer ist perfekt, doch sie wünschen sich mehr Privatsphäre und Platz für die Zukunft. Neben ihrem italienischen Restaurant bleibt wenig Zeit, daher soll das neue Haus bezugsfertig sein und Raum für ihre nächsten Schritte bieten.
