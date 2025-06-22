Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 22.06.2025: Der Karibik-King
21 Min.Folge vom 22.06.2025
Zwei Kanadier sind bereit für einen radikalen Lebenswechsel – raus aus dem Alltag, hinein in das warme, gelassene Leben auf Utila. Die kleine Insel mit ihrem starken Gemeinschaftssinn und der friedlichen Atmosphäre verspricht genau das, was sie sich ersehnen: ein Zuhause, das sie nicht nur bewohnen, sondern wirklich erleben können.
