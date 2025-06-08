Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein überarbeitetes Paar aus St. Petersburg, Florida, hat auf einer Reise nach St. John ein wahres Inselparadies entdeckt – ohne Ampeln, dafür mit viel Ruhe. Nun wollen sie dauerhaft dorthin ziehen und suchen ein Haus mit Pool, großem Wohnbereich und ausreichend Platz für ihre Familie und Freund:innen, die regelmäßig zu Besuch kommen sollen. Auch ein gutes Vermietungspotenzial ist ihnen wichtig.

