Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 08.06.2025: Zurück nach Saint Thomas
21 Min.Folge vom 08.06.2025
Nach vielen eisigen Wintern in Minnesota kehrt ein Ehepaar gemeinsam mit seinen zwei kleinen Töchtern zurück in die warme Heimat St. Thomas. Dort suchen sie nach einem großzügigen Haus oder einer Wohnung mit viel Außenfläche, um das karibische Lebensgefühl jeden Tag aufs Neue genießen zu können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.