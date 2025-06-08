Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 08.06.2025: Bestimmung Barbados
21 Min.Folge vom 08.06.2025
Eine erfolgreiche Anwältin aus Toronto kehrt ihrer hektischen Großstadtkarriere den Rücken zu und zieht zurück nach Barbados, um näher bei ihrer Familie zu sein und den Alltag zu entschleunigen. Sie träumt von einem lichtdurchfluteten Zuhause mit offenem Grundriss, Outdoor-Bereich und Pool – perfekt, um Gäste zu empfangen und das Leben neu zu gestalten.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.