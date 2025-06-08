Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 08.06.2025: Endlich wieder Zweisamkeit
21 Min.Folge vom 08.06.2025
Ein britisches Ehepaar lässt das kühle, regnerische Klima der Heimat hinter sich und startet auf Barbados in einen neuen Lebensabschnitt. Nach Jahren im Familienalltag mit fünf Kindern wünschen sie sich nun Zeit für sich – in einem Haus, das nicht nur Platz für Besuche von Kindern und Enkeln bietet, sondern auch Raum für Yoga, Gartenarbeit und ganz viel Sonne.
Genre:Reality, Haus und Garten
