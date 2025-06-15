Zum Inhalt springenBarrierefrei
Raus aus der kalifornischen Wüstenhitze, rein ins karibische Lebensgefühl: Ein junges Paar will in Humacao in Puerto Rico ein neues Kapitel starten – mit eigenem Fitness-Business am Strand. Dafür suchen sie ein Haus mit Meerblick, sonnigen Außenbereichen und genug Platz, um Familie und Freund:innen willkommen zu heißen.

