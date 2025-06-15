Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 15.06.2025: Arbeit mit Vergnügen
21 Min.Folge vom 15.06.2025
Für ein großes Infrastrukturprojekt zieht eine junge Familie nach St. Thomas auf den Virgin Islands. Zwischen Job und Kinderalltag suchen sie ein Haus in Strandnähe, das durch ein offenes Wohnkonzept viel Raum für Familienzeit bietet – und ein Gefühl von Leichtigkeit in ihrem neuen, spannenden Lebensabschnitt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.