Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 19.10.2025: Ein Haus für sechs Kinder
21 Min.Folge vom 19.10.2025
Ein Ehepaar aus New York mit sieben Kindern will in Roatan ein neues Leben beginnen. Gesucht wird ein großes Grundstück am Strand, das nicht nur genügend Platz für die Familie bietet, sondern auch Mieteinnahmen generiert. Zusätzlich wünschen sie sich einen Bootsanleger, um ihr geplantes Wassersportgeschäft aufzubauen und damit Arbeit und Freizeit direkt zu verbinden.
