Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 05.10.2025: Große Familie, große Wünsche
21 Min.Folge vom 05.10.2025
Ein Paar aus Kalifornien möchte seinem stressigen Alltag entfliehen und wagt einen Neuanfang in Sosua in der Dominikanischen Republik. Während er sparen und Geld für ein Geschäft zurücklegen möchte, träumt sie von einem großzügigen Zuhause für ihre große Familie. Der Balanceakt zwischen finanzieller Vorsicht und familiären Bedürfnissen wird zur größten Herausforderung ihrer Haussuche.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.