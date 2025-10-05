Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 05.10.2025: Bau dir deinen Traum!
21 Min.Folge vom 05.10.2025
Ein junger Berufstätiger aus Florida zieht mit seiner Freundin nach Samana in der Dominikanischen Republik, wo er seit Jahren Urlaub macht. Während sie ein bezugsfertiges Haus in einer gesicherten Wohnanlage bevorzugt, zieht es ihn zu einem abgelegenen Grundstück in Strandnähe, das sie nach eigenen Vorstellungen gestalten könnten. Nun müssen sie entscheiden, ob sie Sicherheit oder Abenteuer den Vorrang geben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.