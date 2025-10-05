Romantischer Parkplatz-BlickJetzt kostenlos streamen
Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 05.10.2025: Romantischer Parkplatz-Blick
21 Min.Folge vom 05.10.2025
Eine Flugbegleiterin möchte zu ihren karibischen Wurzeln nach Punta Cana zurückkehren und dort ein neues Leben beginnen. Ihr Traum ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Pool, in der sie mit ihrer Tochter wohnen kann und genügend Platz für die Familie vorhanden ist. Eine schöne Aussicht wäre ideal, doch wichtiger ist ihr eine praktische Ausstattung – ein Gasherd steht ganz oben auf der Liste.
