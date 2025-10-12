Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Ein Paradies in Bocas del Toro

HGTVFolge vom 12.10.2025
Folge vom 12.10.2025: Ein Paradies in Bocas del Toro

21 Min.Folge vom 12.10.2025

Ein Paar aus Toronto verkaufte all seinen Besitz, um in Panama ein Bed & Breakfast zu eröffnen. Während einer von ihnen ein sofort bewohnbares Haus bevorzugt, ist der andere vorsichtig und achtet darauf, dass sie ihr Budget nicht überstrapazieren. Nun gilt es, die Balance zwischen Komfort, Abenteuer und finanzieller Sicherheit zu finden.

