Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 12.10.2025: Urwald-Feeling mit Steg
21 Min.Folge vom 12.10.2025
Inspiriert von einem Filmklassiker träumt ein Mann von einem abgelegenen Rückzugsort mitten im Dschungel. Seine Frau fand in Bocas del Toro, Panama, den perfekten Ort dafür: ein Refugium abseits des Netzes mit Steg und traumhaftem Blick aufs Wasser. Nun wollen die beiden ihre Vision von einem naturverbundenen Leben Wirklichkeit werden lassen.
Genre:Reality, Haus und Garten
