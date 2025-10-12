Zum Inhalt springenBarrierefrei
Caribbean Life – Traumhaus gesucht

Urwald-Feeling mit Steg

HGTVFolge vom 12.10.2025
Urwald-Feeling mit Steg

21 Min.Folge vom 12.10.2025

Inspiriert von einem Filmklassiker träumt ein Mann von einem abgelegenen Rückzugsort mitten im Dschungel. Seine Frau fand in Bocas del Toro, Panama, den perfekten Ort dafür: ein Refugium abseits des Netzes mit Steg und traumhaftem Blick aufs Wasser. Nun wollen die beiden ihre Vision von einem naturverbundenen Leben Wirklichkeit werden lassen.

