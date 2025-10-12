Caribbean Life – Traumhaus gesucht
Folge vom 12.10.2025: Der Preis des Meerblicks
21 Min.Folge vom 12.10.2025
Ein Paar aus Michigan zieht nach St. Croix, um ein aktiveres Leben am Meer zu führen. Sie träumt von einer Wohnung mit spektakulärem Ausblick, während er skeptisch ist, ob sich die hohen Kosten dafür lohnen. Gemeinsam müssen sie entscheiden, ob die Aussicht ihren Preis wert ist oder ob Kompromisse nötig sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.