Stadtzentrum oder Natur?

HGTVFolge vom 12.10.2025
21 Min.Folge vom 12.10.2025

Ein junges Paar mit Kleinkind wagt den Umzug nach St. Thomas, um das entspannte Leben auf der Insel zu genießen. Doch sie stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Soll es ein bezugsfertiges Haus in Strandnähe sein oder ein renovierungsbedürftiges Zuhause in Stadtnähe mit mehr Potenzial? Ihre Wahl wird bestimmen, wie ihr neues Familienleben aussehen wird.

