Staffel 1Folge 21
Alarm! Flucht nach Deedstown / Alarm! Die letzte Schlacht
Caspers Gruselschule
Folge 21: Alarm! Flucht nach Deedstown / Alarm! Die letzte Schlacht
24 Min.Ab 6
Alle außer Casper fliehen mit dem Gruselschulschoner nach Deedstown. Allerdings greift Razznik auch das Schiff an und schafft es ebenfalls zum Fluchtort. Er stellt eine Forderung an die Bewohner: Herausgabe der Geister oder Zerstörung der Stadt.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Inc. All Rights Reserved.