Castle
Folge 5: Wenn der Ast bricht
42 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Castle erhält ein lukratives Angebot, das die Zusammenarbeit mit Detective Beckett beenden würde. Bei ihrem offenbar letzten gemeinsamen Fall untersuchen die beiden den Mord an einer tschechischen Einwanderin. Eliska Sokol hatte ihren Job in einem Apartmenthaus verloren, da sie das Kind einer Mieterin allzu vertraulich behandelte. Es stellt sich heraus, dass Eliska den Verdacht hegte, dass ihr mittlerweile verstorbener Sohn nach der Geburt im Krankenhaus vertauscht wurde ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren