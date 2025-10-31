Castle
Folge 20: Mord à la Shakespeare
Folge vom 31.10.2025
Der durchschnittlich talentierte Schauspieler Zane Cannon wird ermordet. Er befand sich gerade in den Proben für Shakespeares "Hamlet", als ihm auf der Bühne jemand den Garaus macht. Castle übernimmt bei den Ermittlungen die Hauptrolle und widmet sich zunächst den verdächtigen Kollegen des Opfers. Doch dann hat ausgerechnet seine Mutter Martha Erhellendes zu dem dramatischen Fall beizutragen ...
Castle
Staffel 8
