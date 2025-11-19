Castle
Folge 13: Unverhofft
42 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Jack Coonan, ein Mitglied der irischen Mafia, wird brutal ermordet aufgefunden. Beckett und Castle finden heraus, dass Coonan getötet wurde, weil er einen Drogendealer aufhalten wollte, der auf dem Territorium der Westies verkaufte. Bei der Obduktion der Leiche stellt Lanie fest, dass das Opfer von demselben Mann getötet wurde, der vor zehn Jahren Becketts Mutter ermordet hat ...
