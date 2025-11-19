Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 14vom 19.11.2025
41 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Als eine Familie von einer Urlaubsreise zurückkehrt, finden sie einen toten Mann im Bett ihrer Tochter. Wenig später wird eine weitere Leiche in der Wohnung einer anderen Familie gefunden. Castle und Beckett kommen einem Wohnungsbesetzer auf die Spur, der sich vorübergehend in den Wohnungen von Urlaubern einnistet. Die beiden Toten gehörten zu einer Gruppe aus ursprünglich drei Männern - nun beginnt die Suche nach dem dritten Mann ...

