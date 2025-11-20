Castle
Folge 15: Cuba Libre
42 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Cano Vega, ein berühmter kubanischer Baseballspieler, wird ermordet auf einem Baseballplatz aufgefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass Vega enge Verbindungen mit Kuba pflegte. An Verdächtigen mangelt es Beckett und Castle nicht: Ein zwielichtiger Kredithai, Vegas Frau, ein Teamkamerad und ein Zeitungsherausgeber, der Vega bedrohte, zählen zum Kreis der Verdächtigen. Und dann ist da noch eine geheimnisvolle Frau namens Lara, die den Ermittlern Kopfzerbrechen bereitet ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
