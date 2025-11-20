Die Domina schlägt immer zweimal zuJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 16: Die Domina schlägt immer zweimal zu
41 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Auf einem Spielplatz wird eine halbnackte gefesselte Tote an einem Klettergerüst gefunden. Schnell stellt sich heraus, dass es sich bei dem Opfer um eine Soziologie-Studentin handelt, die für ihre Promotion im Domina-Milieu recherchierte. Die Ermittlungen ergeben, dass die Studentin selbst als Domina gearbeitet hat. Zu seiner großen Überraschung muss Castle feststellen, dass Beckett über fundiertes Wissen zu sadomasochistischen Praktiken verfügt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren