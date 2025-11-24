Castle
Folge 20: Die Late Night Jungs
42 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 6
Castle ist zu Gast in Bobby Manns Late Night Show. Mann erzählt ihm, dass er glaubt, sein Leben sei in Gefahr. Als er kurz darauf an einem Herzinfarkt stirbt, drängt Castle auf eine Obduktion. Diese ergibt, dass Mann an einer Vergiftung starb. Im Laufe der Ermittlungen kommen immer mehr Skandale und Intrigen ans Tageslicht - die Zahl der Verdächtigen ist lang. Castle lässt sich unterdessen auf eine Affäre mit einer Schauspielerin ein ...
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
