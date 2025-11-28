Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Die Schatzkarte

Kabel Eins
Staffel 3
Folge 3
vom 28.11.2025
Die Schatzkarte

Die SchatzkarteJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 3: Die Schatzkarte

42 Min.
Folge vom 28.11.2025
Ab 12

Der Kautionsvermittler Deon Carver wird Opfer eines Verbrechens. Beckett und Castle stoßen in seinem Büro nicht nur auf eine Wanze, Lanie findet auch noch eine Schatzkarte in seiner Socke. Die Sache wird kompliziert, als bei der Verfolgung eines Verdächtigen ein alter Kollege Becketts auftaucht - schon bald hat Castle allen Grund zur Eifersucht. Unterdessen finden sich zwei weitere Verdächtige: ein alter Mann, der kaum noch laufen kann, und ein Priester ...

