Castle
Folge 5: Anatomie eines Mordes
41 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Zahlreiche Fragen werden aufgeworfen, als den Leichenträgern bei einem Begräbnis der Sarg zu Boden fällt, und zwei Tote aus dem Sarg rollen. Bei der zusätzlichen Leiche handelt es sich um Dr. Valerie Monroe, die durch eine Injektion von Luft ums Leben kam. Beckett und Castle ermitteln im Krankenhaus unter Monroes Kollegen, die untereinander zahlreiche Affären pflegen. Doch damit nicht genug: Monroe stand in Kontakt mit einem ehemaligen Drogenbaron und der Staatsanwaltschaft ...
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
