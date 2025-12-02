Castle
Folge 8: Der Glühbirnen Held
41 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Len Levitt, ein Mitarbeiter des New York City U-Bahn-Systems, wird ermordet im Central Park aufgefunden. Zunächst gehen Beckett und Castle davon aus, das Opfer wäre aufgrund seiner Kenntnis eines illegalen Geschäfts mit Glühbirnen getötet worden. Doch ein exzentrischer Vogelbeobachter gibt den Ermittlern einen entscheidenden Hinweis. Offenbar hat Levitt kurz vor seinem Tod Fotos einer Kindesentführung gemacht - und damit seinen eigenen Mörder in Pixel gebannt ...
Castle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
