Castle

Der Glühbirnen Held

Kabel EinsStaffel 3Folge 8vom 02.12.2025
Der Glühbirnen Held

Der Glühbirnen Held

Castle

Folge 8: Der Glühbirnen Held

41 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Len Levitt, ein Mitarbeiter des New York City U-Bahn-Systems, wird ermordet im Central Park aufgefunden. Zunächst gehen Beckett und Castle davon aus, das Opfer wäre aufgrund seiner Kenntnis eines illegalen Geschäfts mit Glühbirnen getötet worden. Doch ein exzentrischer Vogelbeobachter gibt den Ermittlern einen entscheidenden Hinweis. Offenbar hat Levitt kurz vor seinem Tod Fotos einer Kindesentführung gemacht - und damit seinen eigenen Mörder in Pixel gebannt ...

