Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Bessere Hälften

Kabel EinsStaffel 5Folge 10vom 13.01.2026
Bessere Hälften

Bessere HälftenJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 10: Bessere Hälften

42 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Michelle Twohey war Scheidungsanwältin für reiche und schöne Frauen - nun wurde sie mit einem Eispickel erstochen. In ihrer Hand hielt sie die Adresse von Robert Garrison. Er berichtet Beckett und Castle, dass er das Opfer am Abend zuvor getroffen hat und sie in einem aktuellen Fall beraten sollte. Doch er kennt keine Details, weshalb die Liste der Verdächtigen lang ist. Indes muss das Ermittlerpärchen auch private Probleme lösen: Castles Ex-Frau ist wieder bei ihm eingezogen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 2 Staffeln und Folgen